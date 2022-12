Ovakav odgovor na 'najvažnije pitanje' uoči ogleda s Japanom može dati samo Robert Prosinečki, koji o nogometu zna sve

Danas od 16 sati Hrvatska protiv Japana kreće u bitku za četvrtfinale svjetskog prvenstva. Iako je Dalićeva momčad već napravila puno, sigurni smo da Modrić, Kovačić, Perišić i društvo tu ne misle stati. Jer, kako nam je rekao legendarni Robert Prosinečki, ovi dečki mogu još puno više.

A to puno više znači i odlazak (barem) do polufinala. No, za početak, odnosno nastavak puta prema samoj završnici, trebaju pobijediti Japan.

No, za razliku od današnje reprezentacije Japana, tadašnja je generacija bila sastavljena od igrača koji su igrali isključivo u toj zemlji.

'Ma, bilo je i tada, a posebno kasnije, odličnih japanskih igrača. Ali rađaju se generacije u kojima imaš više ili manje klasnih igrača, koji plijene pozornost i drugih klubova. Naravno, u međuvremenu se i japanska liga uzdigla, kvaliteta se povećala, jer i mnogi su stranci došli igrati u tu zemlju, tako da ne treba čuditi što je danas puno više Japanaca u Europi nego tada', rekao je za tportal Robert Prosinečki.

Taj njihov rast na taktičkom planu mogao bi biti problem Hrvatskoj danas?

'Koliko god treba respektirati Japan, ipak sam uvjeren da je tehnički i taktički naša reprezentacija puno bolja. Kao što sam već rekao, Japanci su se podigli. Ono što njih krasi, su brzina, borba do zadnje sekunde, odlučnost...'.

Takvom igrom pobijedili su i dvije nogometne velesile, Njemačku i Španjolsku?

'Tako je, sve ovo što sam već rekao pokazali su u tim utakmicama. Posebno impresivno izgleda to što su i gubili u tim utakmicama. Protiv Njemačke su bili na rubu rezultatske katastrofe, ali to ih nije pokolebalo, pa su u drugom dijelu uspjeli doći do preokreta. Njima odgovara situacija kada su inferiorni, to jest kada protivnik ima loptu. Onda oni vrebaju svoje prilike iz kontri i polukontri'.