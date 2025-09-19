Otkrivena specijalna klauzula koju Mourinho ima u ugovoru s Benficom

Benfica je ostala bez trenera nakon što je šokantno u 1. kolu Lige prvaka prosula 2:0 kod kuće protiv Karabaha i izgubila 3:2.

Tako se u Benficu nakon 25 godina vratio Mourinho, kojemu je to deveti klub u trenerskoj karijeri. Portugalac je kratko 2000. godine vodio prvu momčad Benfice, što mu je bio prvi trenerski angažman, a nakon toga je otišao u Uniao Leiriju i Porto. Ostalo je povijest.

Mourinho je ugovor s Benficom potpisao na dvije godine, a portugalski mediji su otkrili da u njemu postoji specijalna klauzula. Naime, kako bi se zaštitila od isplaćivanja velike otpremnine Mourinhu, po čemu je on poznat, Benfica je u ugovor ugradila prozor od deset dana na kraju sezone, u kojem bilo koja strana može raskinuti ugovor.

U tom slučaju otpremnina bi bila puno manja od isplaćivanja čitavog ugovora. Benfica je na tome inzistirala jer je 25. listopada čekaju predsjednički izbori pa bi se novo klupsko vodstvo možda moglo odlučiti za novog trenera.

Mourinho je otkaz u Fenerbahčeu dobio nakon što je u play-offu Lige prvaka ispao baš od Benfice. Turcima je uzeo devet milijuna eura otpremnine i sad došao u klub koji igra Ligu prvaka...