Osijek uz puno muke slomio Moldavce i izborio europski okršaj s Glasgow Rangersom!

U uzvratnoj utakmici 1. pretkola Europske lige nogometaši Osijeka pobijedili su Petrocub rezultatom 2:1 i tako s ukupnih 3:2 prošli dalje u sljedeće kolo, gdje ih već sljedećeg četvrtka čeka škotski Rangers...

Nakon 1:1 u Moldaviji, ljubitelji nogometa u Gradskom vrtu gledali su dominaciju Osijeka na terenu, ali ukupna pobjeda nije ostvarena nimalo jednostavno. Doduše, Zekićeva momčad odlično je krenula i zavladala terenom na samom početku, a iako Bočkaj i Henty nisu uspjeli iz blizine zabiti za vodstvo u 11. i 12. minuti, sve je u 15. minuti ispravio Robert Mudražija koji je dalekometnim udarcem svladao Celeandica i doveo domaće u vodstvo.

Moldavci se nisu predali, a nakon dvije prijetnje Ivanova u početnim minutama, u 22. minuti došli su na svoje. Radeljić je tada nespretno skrivio penal, a Ambros je bio siguran s bijele točke.

Bio je to rezultat s kojim se otišlo na odmor, a da je ostao do kraja regularnog dijela dvoboj bio otišao u produžetak. Srećom po Osijek to se nije dogodilo, zahvaljujući prekrasom prodoru u 61. minuti Nigerijca Ezekiela Hentyja koji je probio lijevu stranu i poslužio Bornu Barišića kojem nije bilo teško poentirati.

Do kraja susreta preko Cojocarua i Ambrosa Petrocub je opasno zaprijetio pogotkom koji bi mu donio prolazak dalje, no Malenica je srećom svaki put bio na visini zadatka.

Osijek će već sljedećeg četvrtka kod kuće igrati protiv uglednog škotskog Glasgow Rangersa, prvu utakmicu sljedećeg pretkola Europske lige. Natjecanju će se priključiti i Hajduk kojem će protivnik biti bugarska Slavija iz Sofije...

Europska liga, 1. pretkolo:

Osijek - Petrocub 2:1 (Mudražija 15, Barišić 61 / Ambros 22), prva utakmica 1:1