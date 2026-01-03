Osijek predstavio prvo pojačanje u novoj godini

Osijek u nastavak sezone ulazi kao zadnja momčad SHNL-a, ali s jasnim ambicijama da se što prije uzdigne s dna tablice.
Osijek je krajem prošle godine potvrdio povratak Borne Barišića na Opus Arenu, a danas je predstavio prvo pojačanje u novoj godini.
U Osijek je na posudbu iz poljskog Widzewa stigao Tonio Teklić, koji će na Opusu biti do kraja sezone uz opciju otkupa ugovora.
Bivši igrač Hajduka, Varaždina i Trabzonspora nije se previše naigrao ove sezone i Poljaci su ga odlučili posuditi Osijeku. On je u Lodz stigao ovog ljeta kao slobodan igrač nakon što mu je u Trabzonsporu istekao ugovor.
No, nije se uspio nametnuti i odlučio se za povratak u SHNL.