Osijek ne može više pratiti ni Hajduk ni Rijeku: Još jednom razočarao navijače!

Nogometaši Osijeka u zaostaloj utakmici HT Prve lige odigrali su ove srijede neriješeno 1:1 protiv Intera u Gradskom vrtu te tako propustili priliku približiti se Rijeki i Hajduku na ljestvici...

Osijek je u Gradskom vrtu protiv Intera ove srijede pokušao doći do trijumfa kojim bi popravio slab dojam sa slavonskog derbija protiv Cibalije u nedjelju, no gosti su bili ti koji su preko Marka Vukčevića došli do vodstva u 10. minuti.

Vodstvo Toplakove momčadi nije dugo trajalo jer je Osijek već u sljedećem napadu izjednačio, pogotkom povratnika u hrvatski nogomet Gorana Milovića.

No, Hajdukov bivši stoper dobio je drugi žuti karton u 62. minuti, što je Osječanima otežalo posao u završnici. Iako su imali prilike zabiti za pobjedu, morali su se na kraju zadovoljiti remijem.

Na ljestvici HT Prve lige Osijek sada zaostaje šest bodova za trećeplasiranom Rijekom, a Inter i dalje drži zadovoljavajuće šesto mjesto.

HT Prva liga, zaostala utakmica:

Osijek – Inter 1:1 (Milović 11 / Vukčević 10)