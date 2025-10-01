Oršićev spektakularni gol Bayernu inspirirao i Carraghera; čak ga je i opjevao

Posebnu pažnju izazvao je pogodak hrvatskog reprezentativca Mislava Oršića za ciparski Pafos, koji je u susretu protiv Bayerna ublažio poraz svoje momčadi na 5:1. Oršić je spektakularno pogodio rašlje gola Manuela Neuera, a taj trenutak izazvao je pravu malu predstavu u studiju.

Jamie Carragher je, oduševljen Oršićevim potezom, smislio i improviziranu pjesmicu koju je čak i otpjevao pred kamerama:

‘And it’s a goal from Oršić who wanted to scratch the itch of Pafos, first goal on the pitch.’

Henry impresioniran, Richards u suzama od smijeha

Micah Richards, bivši kapetan Manchester Cityja, nije mogao zaustaviti smijeh dok je slušao Carraghera, a ni Thierry Henry nije ostao ravnodušan.

Iako impresioniran golom, francuska legenda u nevjerici je gledala Carraghera i uspjela izustiti samo jedno:

'Kakav gol!' – nakon čega se i on pridružio smijehu u studiju.