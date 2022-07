Fantastičan preokret Čileanca; gubio je 2-0, spasio dvije meč-lopte te nakon više od četiri i pol sata igre prošao u četvrtfinale

Čileanac Cristian Garin napravio je veliki preokret u dvoboju protiv australskog tenisača Alexa De Minaura, nadoknadio zaostatak od dva seta, spasio dvije meč-lopte i nakon četiri sata i 34 minute borbe došao do pobjede 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (6) koja mu je donijela prvo četvrtfinale u Wimbledonu i na Grand Slam turnirima

Pritom je spasio i dvije meč-lopte u odlučujućem setu, kad je Australac imao 5-4 i 15-40. Čileanac je u oba poena odigrao hrabro i agresivno, što mu se na kraju isplatilo, jer je sa četiri uzastopna poena izjednačio na 5-5, a potom u odlučujućem "tie-breaku" još jednim preokretom došao do velike pobjede.

Naime, De Minaur je poveo 5-3, da bi Garin osvojio sljedećih šest poena i došao do četiri meč-lopte. Iskoristio je drugu i postao osmi čileanski tenisač u povijesti koji se probio do četvrtfinala na Grand Slam turnirima i četvrti koji je to napravio u All England Clubu, gdje Čileanaca nije bilo među osmoricom najboljih od 2005. kad je među četvrtfinalistima bio Fernando Gonzalez.

Garin bi i u četvrtfinalu mogao odmjeriti snage s australskim predstavnikom, ako Nick Kyrgios pobijedi Amerikanca Brandona Nakashimu u osmini finala.