Omraženo pravilo koje Uefa želi ukinuti Dinamova je povijesna šansa čak i ako primi tri komada!

Na uzvratnu utakmicu osmine finala Europske lige protiv Benfice (Arenasport 1, MAXtv, 21.00) nogometaši Dinama otišli su uz pobjedu 1:0. Poznato je kako Uefa uskoro namjerava ukinuti pravilo po kojem gol u gostima vrijedi više, a dok to pravilo ne stupi na snagu, na njemu jako mogu profitirati igrači Dinama

No kada novo Uefino pravilo stupi na snagu, to tako više neće biti.

Kako Dinamo ima 1:0 iz prve utakmice, to znači da bi u slučaju da Bruno Petković ili netko od njegovih suigrača postigne gol na Luzu, protivnik morao zabiti tri komada da Dinamo ispadne. Ukratko, porazi 2:1, 3:2, 4:3 odvode Dinamo direktno u četvrtfinale. Naravno, sve zbog pravila gola u gostima...

Poznato je kako je famozno Uefino pravilo gola u gostima, koje je uvedeno 1965. godine kao alternativa bacanju novčića, dozlogrdilo gotovo svim klubovima, a inicijativu da se to pravilo što prije ukine pokrenuli su i neki poznati treneri kao što su Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Arsene Wenger i drugi.

Povijest govori kako je pravilo gola u gostima, koji dvostruko vrijedi, uvedeno iz više razloga. Naime, tada su putovanja bila jako naporna i duga, nekada autobusom i po tisuće kilometara, te su samim time igrači koji su putovali bili umorniji.

Također, domaći teren predstavljao je prednost i imao je jako veliku ulogu. Tada lopte nisu bile standardizirane, a i brojni travnjaci bili su različitih dimenzija. No već godinama to više nije slučaj i zato je jasno zašto je pokrenuta inicijativa da se ukine to omraženo pravilo.

No nije nemoguće da upravo to omraženo pravilo, koje je još uvijek na snazi, pomogne Dinamu da ostvari povijesni rezultat i izbori plasman među osam najboljih momčadi Europske lige.

'Nismo se došli braniti, došli smo pobijediti', poručio je igrač Dinama, 21-godišnji Nikola Moro.