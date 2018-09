Mandžo šou u Parmi; prvo je zabio gol već u 2. minuti, pa petom asistirao za pobjedu

Juventus je na gostovanju pobijedio Parmu 2:1, a Mario Mandžukić je za Juve na stadionu Ennio Tardini zabio već u drugoj minuti utakmice...

Juan Cuadrado je ubacio s desne strane, a Mandžukić pucao glavom, no pogodio je braniča Simonea Iacoponija u leđa, nakon čega se lopta sretno odbila do hrvatskog napadača koji nije propustio poklon postigavši gol za vodstvo 'stare dame'. Bio je to njegov 36. gol za Juventus.