Ogroman novac; evo koliko je do sada Dinamo zaradio od transfera Joška Gvardiola

Mladi hrvatski stoper Joško Gvardiol (21) potpisao je ugovor s Manchester Cityjem i tako postao suigrač Mateu Kovačiću koji je u redove Građana stigao ranije ovog ljeta.

Konačno su poznati i detalji transfera iz redova Leipziga u Manchester City. Pobjednik Lige prvaka je Nijemcima platio odštetu od 92 milijuna eura, od kojih Dinamu pripada 15 posto razlike ove svote i one koju je Leipzig platio Dinamu za dovođenje Gvardiola 2021. godine, a to je 18 milijuna eura. Dakle, Dinamo je dobio 15 posto od 74 milijuna eura, a to je 11,1 milijun eura.