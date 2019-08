Oglasili su se i junaci Rijekine pobjede protiv Aberdeena; evo kako su oni doživjeli ovu fantastičnu večer

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici 3. pretkola Europske lige na Rujevici pobijedili škotski Aberdeen 2:0. Golove u velikoj i važnoj pobjedi zabili su Antonio Čolak iz penala u 62. minuti te Robert Murić u 88. minuti utakmice

'Zabio sam bitan gol, zabili smo i drugi nakon toga. Zasluženo smo slavili. Škoti su bili oštri, tražio sam suca da jedan prekršaj svira za mene. Bila je to teška borba, ali kvaliteta je na našoj strani, kad je mi pokažemo onda oni nemaju puno šansi. Ponosan sam na ekipu. Treniramo prekide svaki tjedan, želimo i tu biti opasni. Trener Igor Bišćan nas je dobro pripremio, znao je što nas čeka.'

'Gol? Ha, morao sam to zabiti, ljevica je bila dobra kao i uvijek...'

'Ne treba mi više od pola sata? Trener odlučuje tko će igrati, a ja kada sam na travnjaku pokušavam pružiti maksimum za momčad. Idemo u Aberdeen pružiti maksimum kao i na Rujevici, da što duže držimo nulu i ne primimo nekakav gol kako bismo bili mirni do kraja utakmice', rekao je Robert Murić nakon utakmice i nastavio:

Robert Murić je iznenađujuće ostao na klupi, nije krenuo u početnih 11. No, to mu nije smetalo, ušao je u igru u 64. minuti, a u samoj završnici zabio je za konačnih 2:0.

'Bili smo bolji, zaslužili smo ovu pobjedu. Naravno, u Aberdeenu će oni vjerojatno biti goropadniji, ali zaslužujemo biti optimisti. Čestitke suigračima i publici koja nas je tako sjajno bodrila. Odigrali smo utakmicu s puno agresije i borbe, nismo dozvolili suparniku da stvori puno prilika jer smo ih dobro analizirali. Nadam se da će ovih 2:0 biti dovoljno za uzvrat. Uz ovakvu količinu borbe sigurno će biti. Neće nas zavarati što nam nisu pukli po golu, to je njihov stil igre a nikad ne znaš kad će taj njihov napadač imati svoju noć i zabiti gol, a kada se to dogodi onda je panika. Mi to nećemo dozvoliti.'