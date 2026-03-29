Odluka UEFA-e razbjesnila Italiju pred BiH: 'Ništa nije slučajno'

Delegiranje francuskog suca Clémenta Turpina probudilo je stare traume i sumnje, a talijanski mediji ne skrivaju ogorčenje.

Poruka je jasna - povijest se ne smije ponoviti.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije, koja se igra na Bilinom polju, odlučit će putnika na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Dok Zmajevi dolaze na krilima pobjede protiv Walesa nakon jedanaesteraca, Italija je finale baraža izborila pobjedom protiv Sjeverne Irske.

No, u fokusu talijanske javnosti nije samo nogomet.

Turpin razbjesnio Italiju

UEFA je za glavnog suca ovog susreta odredila Clémenta Turpina, jednog od najpoznatijih europskih sudaca. No upravo je to ime izazvalo buru na Apeninima.

Talijani ga pamte po jednoj od najtežih večeri u novijoj povijesti reprezentacije - porazu od Sjeverne Makedonije 2022. godine u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tada je Italija, kao aktualni europski prvak, šokantno ispala nakon pogotka Aleksandra Trajkovskog u sudačkoj nadoknadi.

Talijanski mediji sada upozoravaju na neugodan presedan.

'Bosna i Hercegovina - Italija, sudac je Turpin. A s njim već postoji jedan neugodan presedan', piše Gazzetta dello Sport, jasno dajući do znanja da ova odluka nije dočekana mirno.

Ništa nije slučajno

Nepovjerenje prema francuskom sucu dodatno je pojačano nizom kontroverzi iz utakmica talijanskih klubova.

Turpin je, podsjećaju, bio u središtu spornih situacija u Ligi prvaka i Europskoj ligi, uključujući susrete Inter - Milan i Milan - Roma, gdje su njegove odluke izazvale žestoke reakcije.

'Nije slučajno što je često bio izviždan u velikim utakmicama u kojima su igrali talijanski klubovi', ističu talijanski mediji.

Posebno se pamti utakmica Porto - Milan iz sezone 2021./22., kada je priznat pogodak nakon prekršaja nad Bennacerom, dok VAR nije reagirao.

Drugi slučaj dogodio se u dvoboju Athletica i Rome, kada je Mats Hummels isključen u situaciji koja, prema mnogima, nije imala elemente za crveni karton.

Strah od ponavljanja scenarija

Zbog svega navedenog, u Italiji se ponovno uvukla nelagoda.

Iako statistika ide u prilog Azzurrima - u šest međusobnih susreta protiv Bosne i Hercegovine imaju četiri pobjede, remi i poraz - ono što najviše brine Talijane nisu brojke, nego sjećanja.

Poraz iz 2022. i dalje boli, a sada, s istim sucem i još jednim odlučujućim susretom, strah od novog šoka ponovno je prisutan.