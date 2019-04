Odlične predstave hrvatskih košarkaša u NBA ligi

Dragan Bender je u ogledu između Phoenix Sunsa i Cleveland Cavaliersa, u kojem su slavili njegovi Sunsi upisao double-double, dok je Ante Žižić ubacio 15 koševa, Bojan Bogdanović je u pobjedi Indiana Pacersa zabio 19 koševa, a Dario Šarić je u porazu svojih Minnesota Timberwolvesa upisao 13 koševa

Phoenix Suns su sa 122-113 nadigrali kod kuće Cleveland Cavalierse, a Bender je u 27 minuta na terenu zabio 12 koševa (šut iz igre 6/11, trice 0/4) uz deset skokova, dvije asistencije i dva bloka. Žižić je u porazu svojih Cavaliersa također bio solidan, on je u 14 minuta ubacio 15 koševa (šut iz igre 5/6), uz sedam skokova, dvije asistencije i jedan blok.

Bogdanović je odigrao 37 minuta za pobjedničku momčad i svom je učinku dodao sedam skokova, šest asistencija i tri ukadene lopte. Najbolji kod Pistonsa bio je Wayne Ellington koji je utakmicu završio sa 26 koševa.

New York Knicks su kod kuće sa 113-105 svladali Chicago Bullse, a do pobjede ih je vodio Luke Kornet sa 24 ubačaja. New York je tako prekinuo niz od šest poraza upisavši tek drugu pobjedu u zadnjih 16 utakmica. Mario Hezonja nije ulazio u igru za Knickse.