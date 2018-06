Odlaze kući već nakon faze po skupinama, ali na ovaj trenutak čekali su 40 godina

U utakmici posljednjeg, 3. kola C skupine Svjetskog prvenstva nogometaši Perua su svladali Australiju s 2-0 (1-0) i osvojili treće mjesto u skupini

Bila je to utakmica u kojoj je Australiji trebala pobjeda za mogući plasman u osminu finala, no trijumfirali su Peruanci, koji su nakon 40 godina došli do pobjede na svjetskim prvenstvima.

Peruanci su poveli u 18. minuti, a njihov prvi gol nakon 32 godine na svjetskim prvenstvima bio je prelijep. Akciju Yotuna i Guerrera okončao je atraktivnim volejem Andre Carrillo, njegov šut je neobranjivo odsjeo u desnom kutu australskih vrata.