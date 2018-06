Dalić je motivirao igrače: Ne zaboravite, zbog njih smo morali u dodatne kvalifikacije

Hrvatska večeras (20 sati) u Rostovu na Donu protiv Islanda igra posljednju utakmicu u skupini na ovom SP-u. Osminu finala smo osigurali, ali utakmica s 'vikinzima' je važna jer treba potvrditi prvo mjesto u skupini. Izbornik Zlatko Dalić najavio je kako će odmarati igrače koji su igrali u prva dva susreta, na teren će 'B momčad'. Budite sigurni, motiva im neće nedostajati...

Prvi put ove dvije reprezentacije susrele su se u kvalifikacijama za SP 2006. u Njemačkoj, a Hrvatska je na putu ka prvom mjestu u skupini ostvarila dvije sigurne pobjede 4:0 u Zagrebu i 3:1 u Reykjaviku. Na Maksimiru smo ih slomili golovima Nike Kovača (39, 75), Josipa Šimunića (71) i Dade Prše (90). U Reykjaviku su domaćini poveli golom Eidura Gudjohnsena u 24. minuti, no Hrvatska je u nastavku okrenula rezultat golovima Boška Balabana (56, 61) i Darija Srne (82-11m).

Međusobno smo igrali i na putu prema Rusiji, a na koncu je Island osvojio prvo mjesto u skupini izborivši tako izravan plasman, dok je naša reprezentacija morala u dodatne kvalifikacije. U prvom susretu 12. studenoga prošle godine Hrvatska je pobijedila 2:0 golovima Marcela Brozovića (15, 90+2), no u lipnju ove godine Island je uzvratio pobjedom 1:0 golom Magnussona u 90. minuti utakmice. Bio je to prvi poraz Hrvatske od Islanda, a na kraju se ispostavilo kako je to bio ključni gol i pobjeda koja je Islanđane odvela na njihovo prvo SP.

Jasno je kako naši nogometaši nisu zaboravili, 'vikinzi' su nam veliki dužnici, a sada je izvrsna prilika za uzvrat.

'Dobro se poznajemo jer smo se često susretali s njima u zadnje vrijeme. Ovo je i lijepa prilika da im se revanširamo za poraz na Islandu u kvalifikacijama. Ne zaboravite da smo zbog toga morali igrati dodatne kvalifikacije', upozorio je izbornik Zlatko Dalić uoči utakmice. Sigurno je na isti način motivirao i naše nogometaše, no njima dodatna motivacije niti ne treba. Oni koji istrče moraju iskoristiti svoju priliku, sad ili nikad.