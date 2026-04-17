Sjajni Varaždin na krilima Tavaresa svladao Osijek: Pogledajte golove

Osječani su silovito ušli u u dvoboj s Varaždinom, u kojem im je pobjeda donosila mirnije nastupe u završnih šest kola. Samuel Akere je u 2. minuti pucao pokraj vrata, a u 4. minuti je Domagoj Bukvić s ruba kaznenog prostora pogodio vratnicu.

Sedam minuta poslije uslijedio je šok na Opus Areni, jer je lopta završila iza leđa Marka Malenice. Slobodan udarac s lijeve strane izveo je Aleksa Latković, u srcu kaznenog prostora među brojnim osječkim braničima za prostor se izborio Iuri Tavares i glavom taman toliko skrenuo loptu koliko je bilo potrebno za Malenica to ne može obraniti.

Gotovo je nevjerojatno da Varaždin nije u 29. minuti došao do drugog pogotka. Malenica je prvo obranio vrlo opasan udarac Ivana Canjuge, a na odbijenu loptu prvi je natrčao Luka Mamić. Gotovo da je već počeo slaviti, ali je Malenica čudesnom obranom sačuvao mrežu.

No, minutu poslije slavlje Varaždinaca se ipak dogodilo. Po desnom boku je prošao Frane Maglica i poslao prizemnu loptu prema bližoj vratnici. Tamo je Iuri Tavares utrčao ispred svog čuvara i opet samo laganim dodirom skrenuo loptu u mrežu za 2-0.

To je za napadača Zelenortske Republike bio šesti ovosezonski pogodak, a prvi put je u dresu Varaždina postigao dva gola na jednoj utakmici.

U drugom poluvremenu su Osječani krenuli po preokret, a glavni krivac zašto do njega nije došlo i zašto su ostali bez pogotka je gostujući vratara Oliver Zelenika koji je izveo nekoliko čudesnih obrana. Prva od njih je bila u 63. minuti, kad je Tonio Teklić punom nogom opalio s desetak metara, a Zelenika se ispružio i spriječio siguran pogodak.

U 65. minuti je zaprijetio Mikolčić s veće udaljenosti, ali je Zelenika spreman. Baš kao i u 77. minuti, kad je Petrusenko gađao s ruba šesnaesterca, ali je varaždinski vratar još jednom sjajnom paradom sačuvao mrežu. Probao je u 80. minuti i Bubanja, ali njegov udarac nije bio dovoljno težak zadatak za Zeleniku, uz Tavaresa najzaslužnijeg za pobjedu koja je Varaždinu donijela treće mjesto na ljestvici.