Džeko uoči puta na Svjetsko prvenstvo poslao poruku koja je dirnula BiH

Najbolji strijelac u povijesti reprezentacije zahvalio je navijačima na podršci tijekom priprema te poručio da će Zmajevi dati sve od sebe kako bi još jednom učinili ponosnima sve građane Bosne i Hercegovine.

'Dok se polako spremamo za put na Svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak ljubavi koji smo osjetili ovih dana u Sarajevu. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, za atmosferu koju ste stvorili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji', napisao je Džeko.

Posebno se osvrnuo i na otvoreni trening na Grbavici.

'Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled s terena na pune tribine i toliko nasmijanih lica nešto je što ćemo dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. Za mene osobno biti dio ove priče i drugi put nositi dres svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu velika je čast, ali i odgovornost koju osjećam svakoga dana', poručio je.

'Dat ćemo sve od sebe da vas učinimo ponosnima'

Džeko je istaknuo da su igrači svjesni koliko reprezentacija znači navijačima.

'Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zato dat ćemo sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnima. Pred nama je ostvarenje sna koji smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na Svjetskom prvenstvu', zaključio je kapetan BiH.

Bosna i Hercegovina sutra putuje u St. Louis, gdje će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru prije početka Mundijala.

Zmajeve nakon toga očekuju nastupi u skupini B Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv Kanade, Švicarske i Katara.