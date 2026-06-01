Ulaznice za Svjetsko prvenstvo koštaju pravo bogatstvo, ali jedni navijači dobit će ih besplatno

Razlog su iznimno visoke cijene. Najjeftinije dostupne ulaznice za prvu utakmicu Engleske protiv Hrvatske 17. lipnja na FIFA-inoj platformi za preprodaju u travnju su stajale oko 772 eura, dok su se za neke utakmice Saudijske Arabije cijene penjale i do oko 2580 eura.

Nogometni savez Saudijske Arabije potvrdio je da će navijačima svoje reprezentacije koji se nalaze u Sjevernoj Americi podijeliti besplatne ulaznice. Saudijci turnir otvaraju protiv Urugvaja u Miamiju, a u skupini H još ih čekaju Španjolska i Zelenortska Republika.

'Saudijska Arabija ovom prilikom nudi besplatne ulaznice navijačima svoje reprezentacije koji su prisutni u SAD-u. Želimo našoj reprezentaciji puno sreće dok predstavlja Kraljevinu s ponosom, strašću i snagom cijele nacije iza sebe', objavilo je saudijsko veleposlanstvo u SAD-u.

FIFA pod sve većim pritiskom

Ovakav potez nije presedan. FIFA je i prošlog ljeta, tijekom Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u, dijelila besplatne ulaznice kako bi povećala posjećenost utakmica.

Istodobno, FIFA se suočava i s pravnim pritiskom zbog kontroverznog sustava prodaje ulaznica. Glavni državni odvjetnici New Yorka i New Jerseyja pokrenuli su postupke nakon pritužbi navijača da su bili dovedeni u zabludu oko kategorije ulaznica koje kupuju.

'Biti iskren oko prodaje ulaznica nije komplicirano. No FIFA je kupnju ulaznica za Svjetsko prvenstvo pretvorila u labirint zbunjenosti, lažne nestašice i nemoguće visokih cijena - sve na štetu potrošača', poručila je glavna državna odvjetnica New Jerseyja Jennifer Davenport.

FIFA se, prema navodima Mirror Footballa, nije oglasila na upit za komentar.