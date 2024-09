Obradović najavio spektakl i govorio o Draženu: Jedna stvar je njegova suština

Velikan o velikanu

Ovako je o utakmici i samom Draženu govorio Željko Obradović, po mnogima najveći europski košarkaški trener svih vremena, s kojim smo razgovarali uoči susreta:

'Moram zahvaliti Aci na pozivu. To je poziv koji se ne odbija. Drago mi je da sam tu. Dolaze veliki igrači, igrajte, uživajte, to mora biti spektakl', započeo je.

'Dražen je bio nevjerojatno posvećen'

'Suština za Dražena Petrovića bila je nevjerojatna posvećenost. To će svi reći, to je primjer i dan danas svim igračima. Jedan na jedan bio je nezaustavljiv, ali imao i ogromnu želju za pobjedom, gurao je suigrače, ljude iz kluba i publiku. Ja u Zagrebu imam divne prijatelje, to ostaje do dan danas, jako sam ponosan na to.'

'Cibona je tih godina imala prednost jer se brzo prilagodila na novo pravilo oko trica. Danas se možda s tim malo i pretjeruje', zaključio je.