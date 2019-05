Nogometnom tržištu prijeti totalni kolaps; FIFA je ovom odlukom ugrozila ljetni prijelazni rok

Svjetska nogometna federacija (FIFA) podržala je odluku Talijanskog nogometnog saveza te na tri mjeseca suspendirala kontroverznog menadžera Mina Raiolu (51). Zbog ove bi zabrane rada u pitanje mogao doći velik broj planiranih ovoljetnih transfera. Nogometno je tržište u velikoj neizvjesnosti...

Najpoznatiji svjetski nogometni menadžer Mino Raiola dobio je zabranu obavljanja posla u trajanju od tri mjeseca i za to vrijeme ne smije obnašati ulogu predstavnika drugih osoba, u njegovom slučaju - nogometaša!

FIFA je tom odlukom podržala Talijanski nogometni savez koji je Raiolu također kaznio tromjesečnom suspenzijom. No, nije nevažno istaknuti kako Talijani nisu otkrili razloge suspenzije te mnogi s razlogom sumnjaju kako je 'u igri' nečija kvarna osveta jednom od najvećih nogometnih menadžera današnjice. Da stvari za Carminea Mina Raiolu budu još i pogubnije, Fifina suspenzija vrijedi za cijeli svijet i on tako do sredine kolovoza nigdje neće moći obavljati posao menadžera!