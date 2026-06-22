'Nogomet su oteli bogataši': Izbornik usred SP-a žestoko udario po FIFA-i i eliti

I to onu koja je izazvala veliku pažnju svjetskih medija.

Alfaro je javno kritizirao sve veću komercijalizaciju nogometa i poručio kako se sport udaljava od običnih ljudi koji su ga stvorili.

'Nogomet je nastao na ulici. Trebala vam je samo lopta i 22 igrača. Danas je sve postalo posao', poručio je Alfaro tijekom Svjetskog prvenstva.

Posebno su ga zasmetale cijene putovanja, ulaznica i troškovi koje navijači moraju podnijeti kako bi pratili svoju reprezentaciju.

Paragvajac smatra da se obični navijači sve teže mogu osjećati dijelom najvećeg nogometnog događaja na svijetu.

Nije stao samo na tome.

Kritizirao je i pojedine novitete na prvenstvu, sugerirajući kako se neke odluke donose više zbog komercijalnih razloga nego zbog same igre.

Njegove riječi brzo su odjeknule među navijačima, posebno na društvenim mrežama, gdje su mnogi poručili da je rekao ono što brojni ljubitelji nogometa misle već godinama.

Alfaro je posljednjih mjeseci postao jedna od najzanimljivijih figura južnoameričkog nogometa. Nakon što je preuzeo reprezentaciju, odveo je Paragvaj na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 16 godina, a poznat je po motivacijskim govorima i psihološkom pristupu radu s igračima.

Ovoga puta nije pričao o formaciji, nego o budućnosti nogometa.

I izazvao raspravu koja će sigurno trajati puno duže od jedne utakmice.