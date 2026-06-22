Zlatan je rijetko bez riječi, ali Messijev povijesni rekord ga je potpuno razoružao: 'Nevjerojatno, a ja imam nula...'

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Zlatan Ibrahimović rijetko kada ostaje bez riječi. Upravo zato njegova reakcija na novu povijesnu večer Lionela Messija zvuči još snažnije.
Messi je protiv Austrije zabio oba gola u pobjedi Argentine 2:0, prestigao Miroslava Klosea i s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Na ovom turniru zabio je svih pet argentinskih golova, a sve to napravio je u trenutku kada za dva dana puni 39 godina.
Ibrahimović, koji na ovom Svjetskom prvenstvu radi kao stručni analitičar za američku televiziju, nije pokušao umanjiti veličinu trenutka. Naprotiv, u svom je stilu spojio divljenje prema Messiju i brutalno iskrenu autoironiju.
'Pet golova u dvije utakmice, a ja imam nula golova na dva svjetska prvenstva... Nevjerojatno... Bez riječi', rekao je Zlatan.
Bio je to komentar kakav može dati samo Ibrahimović: Kratak, efektan i dovoljno iskren da dodatno naglasi koliko je Messijev rekord velik. Jer kada Zlatan, čovjek koji je cijelu karijeru gradio na samopouzdanju i velikim izjavama, ostane bez riječi pred nečijim postignućem, jasno je da se dogodilo nešto posebno.