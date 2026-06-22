Bivši hajdukovac promijenio klub u Rusiji, transfer vrijedan pola milijuna eura

Marokanski desni bek napustio je FC Orenburg i potpisao ugovor s Baltikom do ljeta 2028. godine. Prema dostupnim informacijama, Baltika će za njegov transfer platiti odštetu od 500.000 eura.

Moufi je u Orenburg stigao prošlog ljeta nakon epizode u marokanskom Wydadu, a tijekom sezone 2025./26. upisao je 24 nastupa u ruskoj Premier ligi, uz jedan pogodak i jednu asistenciju.

Baltika je prošlu sezonu završila na šestom mjestu ruskog prvenstva, dok je Orenburg sezonu zaključio na 12. poziciji.

Hrvatskim navijačima Moufi je najpoznatiji po razdoblju provedenom u Hajduku. U Split je stigao u ljeto 2023. iz portugalskog Portimonensea te je za Bijele odigrao 44 službene utakmice prije odlaska iz kluba.

Za 30-godišnjeg braniča ovo će biti treći klub u posljednjih godinu dana, a u Baltiki vjeruju da će svojim iskustvom pomoći momčadi u borbi za plasman u europska natjecanja.