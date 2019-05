Ništa od senzacije; Borna Ćorić propustio dvije meč-lopte protiv Rogera Federera

Hrvatski tenisač Borna Ćorić izgubio je u trećem kolu ATP masters turnira u Rimu od Švicarca Rogera Federera 6-2, 4-6, 6-7 (7) nakon dva i pol sata velike borbe u kojoj je Borna propustio dvije meč-lopte...

No, u drugom setu Federer je zaigrao puno bolje i u šestoj igri dolazi do prve 'break-lopte' u meču i odmah je koristi za vodstvo od 4-2. Borna je u sljedećem gemu propustio 0-40 na servis Federera, no u devetom gemu Borna vraća 'break' i činilo se da se vraća u igru, Ipak, Borna ne uspijeva zadržati svoj servis kod 4-5, dva vrlo loše izvedena forehand udarca koštala su ga seta.

U odlučujućem setu Ćorić je propustio po jednu 'break-lopte' u petom i devetom gemu, a set je bez oduzimanja servisa otišao u 'tie-break'. Borna je prvi došao do prednosti povevši 3-1 i 5-2, Federer smanjuje na 5-4 i Borna ima dva svoja servisa za pobjedu. Sjajnim forehandom Ćorić stiže do dvije meč-lopte, kod prve je na svoj servis Zagrepčanin poslao loptu u mrežu, a i kod druge je njegov 'bekhend' ostao na vrhu mreže.