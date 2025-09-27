EMOTIVNO U SARAJEVU

Niko Kranjčar 'bocnuo' Srbe: Ne sjećam se rezultata, ali zaslužili smo pobjedu

S.Š.

27.09.2025 u 15:04

Niko Kranjčar
Niko Kranjčar Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

U Sarajevu se ovih dana održava 14. izdanje Simposara, sportskog simpozija, čiji je organizator poznati BiH novinar Sabahudin Topalbećirević.

Na prvoj večeri simpozija viđena su brojni velikani sa sportskih terena, a posebnu su pozornost privlačili (bivši) hrvatski nogometaši.

Još uvijek aktivni, 40-godišnji Luka Modrić primio je nagradu za najboljeg nogometaša u regiji u 21. stoljeću.

Također, proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac Niko Kranjčar primio je nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca Zlatka - legende Dinama i hrvatskog nogometa.

vezane vijesti

No, osim preuzimanja nagrade, Niko je 'odradio' i jedan intervju, za srpski Mondo.

Niko Kranjčar, bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najtalentiranijih veznjaka svoje generacije, osvrnuo se na svoju karijeru i pritom naglasio koliko mu je bilo važno ostati dosljedan sebi.

'Ostao sam svoj tijekom cijele karijere. Karijera nogometaša je predivna, nosi puno radosti i veselja, ali isto tako i mnogo teških trenutaka i izazova. Većina igrača prolazi kroz uspone i padove. Ostati normalan u svemu tome i biti istinit prema sebi i svojim najbližima, mislim da je najveće bogatstvo', rekao je Kranjčar.

Prisjetio se utakmice protiv Srbije

Kranjčar je u reprezentativnom dresu upisao više od 80 nastupa, a posebno se prisjetio kvalifikacijskog dvoboja za Svjetsko prvenstvo 2014. godine protiv Srbije u Zagrebu.

'Bilo je 2:0, ili 2:1, zaboravio sam. Nije ni bitno, pobijedili smo utakmicu. Glupo je reći da je to bila kao i svaka druga utakmica, jer nije. Ali na terenu je sve prošlo u sportskom duhu i nadmetanju. Definitivno smo zaslužili tu pobjedu', rekao je Kranjčar.

Dotaknuo se i suigrača iz engleskih dana s kojima je ostao u lijepom sjećanju.

'Imao sam predivne suigrače, Miloša Ninkovića prije svega. Pa onda i Deki Stefanović, koji mi je bio velika podrška kad sam stigao u Portsmouth, tada mi je bio i kapetan. Generalno nisam osoba koja često ostaje u kontaktu, ali rado vidim ljude koji su mi u određenom trenutku obilježili život. Imao sam stvarno sjajna iskustva i nikad nisam dijelio ljude na 'ove ili one'', naglasio je.

Paul Scholes, Fergusonov United i Vidić kao najveći rivali

Kranjčar je otkrio i tko mu je u Engleskoj bio najopasniji protivnik te kojeg je igrača posebno cijenio.

'Uvijek sam bio ljubitelj nogometa Paula Scholesa. Bilo je jako teško igrati protiv Manchester Uniteda u Fergusonovo vrijeme, bili su dominantni, moćni i imali autoritet. A Nemanja Vidić je bio iznimno opasan', zaključio je Kranjčar.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HVALEVRIJEDNO

HVALEVRIJEDNO

Velika gesta Hajduka: Evo što su poklonili Koprivnici uoči utakmice Kupa
GOST SPORTA NEDJELJOM

GOST SPORTA NEDJELJOM

Bivši Hajdukov kapetan otvoreno o treneru Bilih: Čuo sam da nije baš...
ENIGMA

ENIGMA

Kovačevića pitali zašto Mudražija ne igra: Evo što je rekao

najpopularnije

Još vijesti