Niko Kranjčar 'bocnuo' Srbe: Ne sjećam se rezultata, ali zaslužili smo pobjedu

Također, proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac Niko Kranjčar primio je nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca Zlatka - legende Dinama i hrvatskog nogometa.

Još uvijek aktivni, 40-godišnji Luka Modrić primio je nagradu za najboljeg nogometaša u regiji u 21. stoljeću.

Na prvoj večeri simpozija viđena su brojni velikani sa sportskih terena, a posebnu su pozornost privlačili (bivši) hrvatski nogometaši.

No, osim preuzimanja nagrade, Niko je 'odradio' i jedan intervju, za srpski Mondo.

Niko Kranjčar, bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najtalentiranijih veznjaka svoje generacije, osvrnuo se na svoju karijeru i pritom naglasio koliko mu je bilo važno ostati dosljedan sebi.

'Ostao sam svoj tijekom cijele karijere. Karijera nogometaša je predivna, nosi puno radosti i veselja, ali isto tako i mnogo teških trenutaka i izazova. Većina igrača prolazi kroz uspone i padove. Ostati normalan u svemu tome i biti istinit prema sebi i svojim najbližima, mislim da je najveće bogatstvo', rekao je Kranjčar.

Prisjetio se utakmice protiv Srbije

Kranjčar je u reprezentativnom dresu upisao više od 80 nastupa, a posebno se prisjetio kvalifikacijskog dvoboja za Svjetsko prvenstvo 2014. godine protiv Srbije u Zagrebu.

'Bilo je 2:0, ili 2:1, zaboravio sam. Nije ni bitno, pobijedili smo utakmicu. Glupo je reći da je to bila kao i svaka druga utakmica, jer nije. Ali na terenu je sve prošlo u sportskom duhu i nadmetanju. Definitivno smo zaslužili tu pobjedu', rekao je Kranjčar.

Dotaknuo se i suigrača iz engleskih dana s kojima je ostao u lijepom sjećanju.

'Imao sam predivne suigrače, Miloša Ninkovića prije svega. Pa onda i Deki Stefanović, koji mi je bio velika podrška kad sam stigao u Portsmouth, tada mi je bio i kapetan. Generalno nisam osoba koja često ostaje u kontaktu, ali rado vidim ljude koji su mi u određenom trenutku obilježili život. Imao sam stvarno sjajna iskustva i nikad nisam dijelio ljude na 'ove ili one'', naglasio je.

Paul Scholes, Fergusonov United i Vidić kao najveći rivali

Kranjčar je otkrio i tko mu je u Engleskoj bio najopasniji protivnik te kojeg je igrača posebno cijenio.

'Uvijek sam bio ljubitelj nogometa Paula Scholesa. Bilo je jako teško igrati protiv Manchester Uniteda u Fergusonovo vrijeme, bili su dominantni, moćni i imali autoritet. A Nemanja Vidić je bio iznimno opasan', zaključio je Kranjčar.