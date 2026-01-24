Niko Kovač komentirao budućnost igrača kojeg žele brojni velikani

Hrvatski trener nakon utakmice podijelio je svoje dojmove na konferenciji za medije, a posebno se dotaknuo sjajnog Nice Schlotterbecka koji igra fenomenalno nakon oporavka.

'Naravno da sam ga u početku htio pažljivo koristiti. Sada je potpuno spreman i može ići gdje god je potreban u igri: u napadu za kornere i u obrani kao naš zadnji branič. Kao trener, morate donositi važne odluke, a to je bio slučaj sa Schlottijem kada se vratio od ozljede.'

ituacija s Nicom Schlotterbeckom izgleda prilično neizvvjesno. Sjajni Nijemac mogao bi napustiti klub i taj scenarij čini se sasvim realan s obzirom na činjenicu da mu ugovor istječe na kraju naredne sezone. O tome je Kovač rekao:

'Svi želimo da ostane; klub će učiniti sve da ga zadrži, ali na kraju on mora odlučiti. Moj osjećaj je pozitivan. On je ovdje u Dortmundu figura i ličnost.