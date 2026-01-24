bundesliga

Niko Kovač komentirao budućnost igrača kojeg žele brojni velikani

M.Š

24.01.2026 u 22:34

Niko Kovač
Niko Kovač Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Bionic
Reading

Borussia Dortmund pobijedila je Union 3:0 na gostovanju u Berlinu, u posljednjoj subotnjoj utakmici 19. kola njemačke Bundeslige

Ovom je pobjedom momčad Nike Kovača iskoristila neočekivani domaći poraz Bayerna i smanjila zaostatak za Bavarcima na osam bodova.

vezane vijesti

Hrvatski trener nakon utakmice podijelio je svoje dojmove na konferenciji za medije, a posebno se dotaknuo sjajnog Nice Schlotterbecka koji igra fenomenalno nakon oporavka.

'Naravno da sam ga u početku htio pažljivo koristiti. Sada je potpuno spreman i može ići gdje god je potreban u igri: u napadu za kornere i u obrani kao naš zadnji branič. Kao trener, morate donositi važne odluke, a to je bio slučaj sa Schlottijem kada se vratio od ozljede.'

ituacija s Nicom Schlotterbeckom izgleda prilično neizvvjesno. Sjajni Nijemac mogao bi napustiti klub i taj scenarij čini se sasvim realan s obzirom na činjenicu da mu ugovor istječe na kraju naredne sezone. O tome je Kovač rekao:

'Svi želimo da ostane; klub će učiniti sve da ga zadrži, ali na kraju on mora odlučiti. Moj osjećaj je pozitivan. On je ovdje u Dortmundu figura i ličnost.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Stigla je ekskluzivna informacija iz hrvatske svlačionice. Hrvatska ima veliki problem
NESTVARAN NASTUP

NESTVARAN NASTUP

Legendarni Kasper Hvidt ostao bez riječi: 'Ovo što sam večeras vidio...'
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Jedna od najvećih reprezentacija otpala je s Eura: Ovo joj se nikad nije dogodilo u povijesti

najpopularnije

Još vijesti