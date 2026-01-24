Legendarni Kasper Hvidt ostao bez riječi: 'Ovo što sam večeras vidio...'

Junak Njemačke bio je Andreas Wolff, koji je imao jednu od najupečatljivijih vratarskih partija na ovom Europskom prvenstvu.

Norveška je u ključnim trenucima gubila lopte, a Nijemci su to nemilosrdno kažnjavali. Ipak, sve bi to ostalo u drugom planu da Wolff nije zaključao svoj gol. Utakmicu je završio s 22 obrane i 44 posto uspješnosti, brojkama koje se rijetko viđaju na ovoj razini natjecanja.

Njegovu predstavu posebno je istaknuo legendarni danski vratar Kasper Hvidt, koji nije skrivao oduševljenje viđenim.

‘Svjedočili smo ludoj vratarskoj predstavi. Ovo će se sigurno upisati među najbolje koje sam ikada vidio uživo. Bilo je fantastično’, rekao je Hvidt, a zatim dodatno naglasio koliko je Wolff dominirao utakmicom.

‘Ako bismo morali staviti tri naslova na ovu utakmicu, prvi bi bio Wolff, drugi Wolff i treći Wolff’, poručio je bez zadrške bivši danski reprezentativac.