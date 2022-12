Neymar nakon poraza od Hrvatske opisao svu patnju i bol: Uništen sam, ovo me je praliziralo na deset minuta...

Brazilci su već napustili Katar. Poraz od Hrvatske u četvrtfinalu natjerao ih je na raniji povratak kućama. No, daleko od toga da su već zaboravili što im se dogodilo u petak i kako im je Hrvatska uskratila borbu za šesti naslov svjetskog prvaka

Zabio je Neymar gol u sudačkoj nadoknadi prvog dijela produžetka. Ali Petković je uzvratio u 117., i odveo utakmicu do penala. A tamo je opet briljirao Dominik Livaković . Bilo je to dovoljno da Brazilci u suzama legnu na travnjak.

'Psihički sam uništen. Ovo je bez sumnje poraz koji me najviše boli, koji me paralizirao na deset minuta, a odmah nakon toga pao sam u neprekidni plač. Boljet će još dugo, nažalost. Borili smo se do kraja. Moji suigrači mogu biti ponosni na sebe, jer zalaganja i predanosti nije nedostajalo.

Ova skupina igrača je to zaslužila, mi smo to zaslužili, BRAZIL je to zaslužio... Ali to nije bila BOŽJA volja! Bilo je vrijedno svake žrtve osjetiti ljubav svakog od njih unutar terena... Hvala svima na podršci našoj momčadi.

Nažalost, nije upalilo... Boljet će još dugo, dugo. Hvala ti na svemu moj Bože, sve si mi dao, pa se ne mogu žaliti. Samo hvala što brineš za mene. Tebi uvijek pripada svaka čast i slava, bez obzira na okolnosti'.