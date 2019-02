Neslavni povratak Ranierija na mjesto bajke: Dobio otkaz nakon tri mjeseca...

Claudio Ranieri nakon stotinjak dana provedenih na čelu Fulhama smijenjen je od strane uprave zbog slabih rezultata i velike opasnosti od ispadanja iz Premiershipa...

Slavni 67-godišnji Talijan osvojio je srca cijelog svijeta kada je s Leicester Cityjem senzacionalno osvojio titulu prvaka Premiershipa 2016. godine, no tajlandski vlasnici kluba već su mu sljedeće godine uručili otkaz, kad nije uspio ponoviti slične rezultate.

Bila je to jedna od većih nepravdi u povijesti sporta, no to što ga je Fulham potjerao ovog četvrtka londonskom klubu nitko ne može zamjeriti.

Naime, Ranieri se vratio u engleski nogomet prije stotinjak dana, no s Fulhamom je imao očajne rezultate i još ga učvrstio u zoni ispadanja.

Deset kola prije kraja Premiershipa klub je odlučio potražiti mu zamjenu u pomoćniku Scottu Parkeru, no zaostatak od čak deset bodova za klubovima koji nisu u zoni ispadanja vjerojatno bi bio prevelik zalogaj za bilo kojeg stratega s ovakvom momčadi koja je potpuno izgubila samopouzdanje.

Ranieri pak nije uspio ponoviti svoju bajku i možda polako dolazi vrijeme za umirovljenje...