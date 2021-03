'Nervozni' Nenad Bjelica odgovorio na prozivke kritičara; neki će se sigurno prepoznati u njegovim izjavama...

Trener Osijeka Nenad Bjelica ne skriva svoje nezadovoljstvo suđenjem u Hrvatski Telekom Prvoj ligi. Uz sve to je prošlog tjedna gazda Rijeke Damir Mišković ustvrdio kako mu se ne sviđa Bjeličino ponašanje i njegove nervozne reakcije uz teren za vrijeme utakmica

'Ja igram utakmicu sa svojom ekipom, ja živim utakmicu i želim pobijediti pod svaku cijenu. Nekad idem do limita u tom svojem ponašanju na klupi, a nekad možda i nesvjesno prijeđem taj limit. Ali to je jednostavno zbog moje velike želje da pobijedim, tako da svatko to vidi na svoj način. Ta moja emocija, taj moj temperament me doveo tu gdje jesam. Ne moram nabrajati što sam ostvario samo dok sam u HT Prvoj ligi, a tu sam dvije i pol godine. Da sam stajao na liniji kao kofer i šutio, vjerojatno bi to moji igrači prepoznali. Ovako vide moju emociju, vide koliko želim pobijediti. E, sad, ako se to nekome ne sviđa, ja tu ne mogu ništa. Jednostavno pokušavam biti pošten prema svojem poslu, to očekujem i od igrača.'

'Meni kao treneru VAR ne treba da bih bio pošten. Takav sam kakav sam. Tko me može prihvatiti, neka me prihvati, a tko ne može… Neću se ja ni zbog koga mijenjati. To nema šanse. Nekome je to simpatično, nekome to smeta. To mi govori da sam s Osijekom jako uspješan. Samo uspješne ljude napadaju, samo na uspješne ljude su ljubomorni. Na gubitnike nitko nije ljubomoran. Da smo peti, šesti, pa tko bi nas spomenuo? A ovako, tu smo, borit ćemo se, i borit ćemo se pošteno. Pošteno ili nikako! Ja ove kombinacije, muljaže, močvara i to, tu sam jako slab igrač, uopće me to ne zanima. Pokušat ćemo pošteno pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Kad prijeđem granicu u tom svom ponašanju, nije mi problem ispričati se. I ispričao sam se puno puta. Ali igram utakmicu 90 minuta', pričao je Bjelica u dahu te znakovito istaknuo:

'Evo, jučer sam slučajno gledao jednu utakmicu, pa sam vidio jednog velikog trenera koji isto igra utakmicu, skače na svaku situaciju, a nitko ne kaže da je on nervozan. To je njegov stil, to je njegov temperament i njega ljudi tako prihvaćaju, a to što sad mene možda netko ne prihvaća, Bože moj, ne mogu mu ja ništa. Isto tako što protiv njegove ljubomore ne mogu ništa, to je njegov način divljenja meni', zaključio je Nenad Bjelica koji je aludirao na utakmicu Tottenhama i Dinama u osmini finala Europske lige i na trenera 'spursa' Josea Mourinha.