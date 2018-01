Nerazumna odluka FIS-a na Sljemenu oštetila i hrvatske skijaše

Veliki trud organizatora muške slalomske utrke na Sljemenu svojom su odlukom malo pokvarili čelnici FIS-a (Međunarodna skijaška federacija)

Priznao je to nakon pobjede i austrijski skijaš Marcel Hirscher koji jako dobro zna koliko je potrebno truda uložiti da bi se po takvim temperaturama održala staza.

'Moram zahvaliti svima koji sudjeluju u organizaciji i pripremi utrke. Kad je temperatura pet ili više stupnjeva, to nisu baš najbolji uvjeti za utrku. No, organizatori su uspjeli stvoriti gotovo savršene uvjete. Lijepo je biti ovdje', rekao je Austrijanac.

No uvjeti nisu u prvoj vožnji bili idealni za one koji su kretali s visokim startnim brojevima. A trebali su biti. No čelnici FIS-a pravili su se pametnijima od onih koji su bili zaduženi za stazu. Prvi čovjek hrvatskog skijanja Vedran Pavlek u razgovoru za HRT otkrio je što se dogodilo.

'Iz FIS-a su zahtijevali da polijevamo vodom i posipamo sa soli stazu prije utrke za što nije bilo potrebe, jer je staza bila dobra. Nije mi bila jasna njihova odluka i zato je kasnije došlo do problema,' rekao je Pavlek za HRT.