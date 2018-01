Hirscher otkrio kako mu je Pavlek razbio krunu, a dotakao se i uvjeta na stazi

Austrijanac Marcel Hirscher po četvrti je put bio najbrži na sljemenskom Crvenom spustu i došao do svoje 50. pobjede u Svjetskom kupu, kojom se izjednačio s Talijanom Albertom Tombom na trećem mjestu ljestvice najsupješnijih skijaša svih vremena, a zatim je stigao raspoložen na novinsku konferenciju

Hirscher se u svojem izlaganju prvo dotaknuo jubilarne pobjede.

'Sad sam prilično umoran. Teško je shvatiti što znači doći do 50 pobjeda. Treba vam vremena da nabrojite svih 50. Jako sam ponosan na to. S druge strane, vrlo sam zahvalan što sam svo ovo vrijeme bio zdrav, što su moje tijelo i moja glava prihvatili igrati ovu igru sa mnom već deset godina, koliko sam u Svjetskom kupu', prokomentirao je Hirscher činjenicu da je upravo na Sljemenu došao do 50. pobjede te mu sad još samo četiri nedostaju kako bi se izjednačio sa sunarodnjakom Hermannom Maierom koji je drugi na 'vječnoj listi'.

'Četiri utrke, to se ne čini tako mnogo. No, morate pobijediti u četiri utrke. U ovom trenutku je najvažnije sretno doputovati u Adelboden i onda tamo jako dobro skijati. Nakon toga slijedi Wengen, Kitzbuehel, Schladming, Garmisch, Stockholm... Mnogo je utrka pred nama. Sjajno je biti u ovoj poziciji i imati mogućnost za nove pobjede.'