Neprimjeren istup najboljeg strijelca HT Prve lige na račun Osijekova trenera Nenada Bjelice: Pinocchio, prestani lagati...

Derbi susret 14. kola HT Prve lige između Rijeke i Osijeka, koji se trebao igrati u nedjelju 31. listopada u 17.30 sati, odgođen je zbog zaraze koronavirusom igrača Osijeka. No, prvom topniku momčadi s Rujevice ta odgoda nije baš najbolje sjela, odnosno narugao se s trenerom kluba s Drave, Nenadom Bjelicom

Prvi topnik Hrvatski Telekom Prve lige s dosad 11 postignutih golova, švicarski reprezentativac Josip Drmić objavio je na svom Instgaram-profilu poruku kojom se narugao treneru Osijeka Nenadu Bjelici, te ga prozvao Pinocchiom HNL-a, aludirajući očito na poznatog lutka sklonog laganju.

'Oh, no, oh, no, Pinocchio HNL-a. Stop lying (op.a prestani lagati', napisao je Drmić.

Doduše, što je bio 'okidač' ovoj Drmićevoj objavi, ne znamo, ali možemo naslutiti jer Bjelica je u razgovoru za Sportske novosti izjavio kako je njegova želja bila igrati derbi, ali jednostavno, zbog nedostatka golmana, nije u mogućnosti sastaviti adekvatnu momčad.

'Nismo odgađali utakmice ni kada smo imali sedam zaraženih, a u ovom trenutku ih imamo pet. Problem je što trenutno nemamo niti jednog vratara. Da sam imao barem jednog mi bi igrali utakmicu, ne bi bio nikakav problem bez obzira na zaražene. Moj je stav da ne odgađamo utakmice, uostalom to je i način na koji pokazujem povjerenje prema svim igračima koje imam u kadru, ali bez vratara baš ne znam je li pametno igrati tako da smo donijeli tu odluku i zatražili odgodu', obrazložio je Bjelica.