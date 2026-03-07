Neočekivani poraz Hrvatica u borbi za Svjetsko prvenstvo. Jako su si zakomplicirale situaciju

Nakon što su u 1. kolu u gostima pobijedile Bugarsku 1:0, izabranice Nenada Gračana nadale su se da bi protiv Kosova mogle doći do vrlo vrijedne pobjede u nastavku kvalifikacija.

No, Kosovo je neočekivano slavilo u Karlovcu 1:0 golom Modeste Uke u 14. minuti i zakompliciralo Hrvatskoj situaciju. Hrvatska je imala par dobrih prilika, ali generalno je odigrala slabu utakmicu i morat će Kosovarkama uzvratiti u predzadnjem kolu u gostima.

Hrvatska u kvalifikacijama igra u Ligi C odakle pobjednice skupina odlaze u sljedeću fazu u kojima im prijete najjače europske reprezentacije.

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra 14. travnja u gostima kod Gibraltara, a četiri dana kasnije je domaćin istoj reprezentaciji u Sinju. Ovaj dio kvalifikacija završava u lipnju i to utakmicama protiv Kosova u gostima i Bugarske kod kuće. U slučaju istog broja bodova gleda se gol razlika.