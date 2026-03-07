računale na bodove

Neočekivani poraz Hrvatica u borbi za Svjetsko prvenstvo. Jako su si zakomplicirale situaciju

S. M.

07.03.2026 u 19:36

Hrvatska - Kosovo
Hrvatska - Kosovo Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatske nogometašice su u 2. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2027. neočekivano u Karlovcu izgubile od Kosova 1:0.

Nakon što su u 1. kolu u gostima pobijedile Bugarsku 1:0, izabranice Nenada Gračana nadale su se da bi protiv Kosova mogle doći do vrlo vrijedne pobjede u nastavku kvalifikacija.

No, Kosovo je neočekivano slavilo u Karlovcu 1:0 golom Modeste Uke u 14. minuti i zakompliciralo Hrvatskoj situaciju. Hrvatska je imala par dobrih prilika, ali generalno je odigrala slabu utakmicu i morat će Kosovarkama uzvratiti u predzadnjem kolu u gostima.

Hrvatska u kvalifikacijama igra u Ligi C odakle pobjednice skupina odlaze u sljedeću fazu u kojima im prijete najjače europske reprezentacije.

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra 14. travnja u gostima kod Gibraltara, a četiri dana kasnije je domaćin istoj reprezentaciji u Sinju. Ovaj dio kvalifikacija završava u lipnju i to utakmicama protiv Kosova u gostima i Bugarske kod kuće. U slučaju istog broja bodova gleda se gol razlika.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čudo iz hrvatske

čudo iz hrvatske

Senzacionalni Vušković zaludio Njemačku: Evo što oduševljeni Nijemci pišu nakon povijesne utakmice
nevjerojatno

nevjerojatno

Ovo što je danas napravio čudesni Luka Vušković Bundesliga ne pamti: Evo kakvu je ocjenu dobio
grozno

grozno

Užasne scene na Maksimiru! Pogledajte groznu ozljedu igrača Varaždina, završio je u hitnoj pomoći

najpopularnije

Još vijesti