Neočekivan kiks Štimca protiv pretposljednje momčadi prvenstva

Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji gostiju koji su stvorili dvije ozbiljne prilike. U 16. minuti Jorge Bolivar je pogodio vratnicu, a vratar Goran Karačić uspio je zaustaviti njegov pokušaj. Dvanaest minuta kasnije Karačić se ponovno istaknuo obranom udarca Jordana Gutierreza, jednog od čak šest španjolskih nogometaša u prvoj postavi Rudara.

U nastavku je Zrinjski zaigrao odlučnije, no najveću šansu ponovno su imali gosti. U 70. minuti vratnica je opet spasila domaćina, a Abel Pascual iz blizine nije uspio pogoditi okvir gola. Najbliže pogotku za Mostarce bio je kapetan Nemanja Bilbija u 87. minuti kada je glavom pucao preko grede.

Utakmica je završila bez pogodaka pa je Zrinjski propustio priliku bodovno se poravnati s vodećim Borcem.

Sljedeće kolo donosi dva velika gradska derbija – na stadionu Rođeni igrat će Velež i Zrinjski, dok će se na Grbavici sastati Željezničar i Sarajevo. U ostalim dvobojima Radnik dočekuje Široki Brijeg, Posušje ide na Borac, a Rudar će ugostiti Slogu.