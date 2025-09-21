Neočekivan kiks Štimca protiv pretposljednje momčadi prvenstva

ovo nije nitko očekivao

Zrinjski je u Mostaru u posljednjem susretu 8. kola WWin lige BiH remizirao bez pogodaka protiv Rudara iz Prijedora. Aktualni prvak tako je neočekivano ostao bez pobjede protiv pretposljednje momčadi prvenstva.

Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji gostiju koji su stvorili dvije ozbiljne prilike. U 16. minuti Jorge Bolivar je pogodio vratnicu, a vratar Goran Karačić uspio je zaustaviti njegov pokušaj. Dvanaest minuta kasnije Karačić se ponovno istaknuo obranom udarca Jordana Gutierreza, jednog od čak šest španjolskih nogometaša u prvoj postavi Rudara.

U nastavku je Zrinjski zaigrao odlučnije, no najveću šansu ponovno su imali gosti. U 70. minuti vratnica je opet spasila domaćina, a Abel Pascual iz blizine nije uspio pogoditi okvir gola. Najbliže pogotku za Mostarce bio je kapetan Nemanja Bilbija u 87. minuti kada je glavom pucao preko grede.

Utakmica je završila bez pogodaka pa je Zrinjski propustio priliku bodovno se poravnati s vodećim Borcem.

Sljedeće kolo donosi dva velika gradska derbija – na stadionu Rođeni igrat će Velež i Zrinjski, dok će se na Grbavici sastati Željezničar i Sarajevo. U ostalim dvobojima Radnik dočekuje Široki Brijeg, Posušje ide na Borac, a Rudar će ugostiti Slogu.

