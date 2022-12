Nenad Bjelica 'podvukao crtu' pod SP, rekao što stvarno misli o našim napadačima i otkrio nam preuzima li jednu veliku reprezentaciju

Svjetsko nogometno prvenstvo je iza nas. Argentina se pobjedom nad Francuskom okitila trećim zlatom, a Hrvatska je treći put osvojila medalju na najvećoj nogometnoj smotri. No posebno je impresivan podatak da je to ostvarila na drugom uzastopnom prvenstvu, što je rezultat vrijedan divljenja. Slaže se s time i 51-godišnji Nenad Bjelica, trener koji se svojim radom i znanjem profilirao u vrhunskog trenerskog stručnjaka

'Napadači su zabili sve važne golove. Perišić, Oršić, Petković, Kramarić, Livaja. Znači, pet igrača koji igraju u napadu ili kao krilni napadači ili centralne špice. Mislim da je možda navijačima bio problem to što nismo profilirali prvog napadača, već su se igrači dosta mijenjali tijekom prvenstva. Jednom Kramarić, pa Livaja, pa Petković, pa opet Kramarić. Na neki način, to možda i poljulja napadače. Jer oni moraju osjećati povjerenje i onda najbolje igraju. Mislim da imamo kvalitetu. Ali treba im dati veće povjerenje, pokazati im da im se vjeruje. Odradili su sasvim OK ovo prvenstvo. Možda nemamo strijelca tipa Šukera ili Mandžukića, ali ovi dečki koji su igrali imaju visoku kvalitetu.'

Bilo je protivnika ovog termina odigravanja SP-a, ali dojam je da su igrači na ovaj turnir ipak došli svježiji. Također, nisu boravili mjesec dana u pripremnom kampu, što također zna biti opterećenje i svi si počnu ići na živce.

'Sama logika je jasna, a ona nalaže – umjesto 60 utakmica, igrači su odigrali 20, 25 utakmica. I to se osjeti u igrama reprezentacija. Svi su došli u boljem fizičkom stanju, pa gledamo i bolji nogomet nego u ljeto, kad su svi iscrpljeni. Obično ti ljetni mjeseci znaju biti jako vrući. I u Katru je bilo vruće, ali na stadionima, koji su klimatizirani, a i igralo se kada je Sunce već zašlo, mislim da je bilo vrlo ugodno igrati. Nitko se nije žalio. Dojam je vrlo pozitivan, gledali smo puno vrlo dobrih utakmica, osim onih koje su završile 0:0 između po kvaliteti sličnih reprezentacija, to je bilo negledljivo. Ali sve ostalo je bilo na visokom nivou.'

Što ima novo s vašim angažmanom? Piše se u poljskim medijima da biste mogli preuzeti njihovu reprezentaciju i voditi Lewandowskog.

'To je istina, puno spominju moje ime. Ali oni još nisu smijenili svog izbornika (op.a., Czeslawa Michniewicza). Ustvari, on ima ugovor do kraja godine. Ili će mu produžiti ugovor ili neće. Tako da će o tome, ako tako odluče, razgovarati s nekim kandidatima. A koliko vidim i pratim po medijima, i moje se ime spominje. Govorim opet, po mišljenju medija i portala, i ja sam kandidat. Ali jesam li ili nisam, ne mogu znati. Mene osobno nitko nije nazvao. Ali već da me se spominje kao kandidata za izbornika tako velike zemlje čini me ponosnim. Radio sam tamo, znam jezik, ljudi me znaju. Naravno, dođe li taj upit, bit će to velika čast i veliki izazov. Ali ponavljam, još nitko nije kontaktirao sa mnom', završio je Nenad Bjelica.