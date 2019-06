Nenad Bjelica nahvalio je svog reprezentativca BiH, a Španjolci tvrde kako je njegov transfer iz Dinama gotova stvar

Amer Gojak (22) jedan je od igrača koji ovog ljeta gotovo sigurno napušta Maksimir. Istina, reprezentativac BiH s Dinamom ima ugovor do 2022. godine, ali ponude koje stižu jednostavno se ne mogu odbiti i rastanak je sve realniji

'On je ofenzivni veznjak, ali se može prilagoditi i zaigrati defenzivnije. Također, može igrati u svim formacijama. Lani je puno napredovao. Ima jak karakter, a i sve potrebne kvaliteta za igranje u španskoj ligi. To je moje mišljenje... Ovo je njegov trenutak. Odličan trenutak za odlazak u inozemstvo. Koliko je Dobar? Recimo samo to da se već ustalio i u reprezentaciji BiH', zaključio je Bjelica.

Bila je to najbolja moguća reklama za igrača koji je ove sezone odigrao 43 utakmice u svim natjecanjima za Dinamo te je zabio četiri gola uz još četiri asistencije.

Španjolci su uvjereni kako je Betis već praktički sve dogovorio s Dinamom te se čeka samo službena objava transfera...