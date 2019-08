Nenad Bjelica je poslije neprospavane noći imao jasnu poruku za upravu kluba, ali i Danija Olma

Nogometaši Dinama vratili su se u Zagreb nakon prolaska u play-off Lige prvaka. Odradili su regeneracijski trening, a Nenad Bjelica podijelio je s novinarima dojmove nakon neprospavane noći

Podsjećamo, Dinamo je slavio kod Ferencvaroša 4:0 nakon što je u prvoj utakmici na Maksimiru bili 1:1.

'Nismo baš previše spavali, no imali smo razloga za zadovoljstvo, dobra utakmica i prolazak u play-off Lige prvaka i svi smo jako zadovoljni. Pokazali smo da možemo igrati na nivou kakav je bio prošle sezone, dosadašnje utakmice u Europi nisu bile na tom nivou, a jučerašnja jest, i to me jako raduje. Bilo je objektivnih razloga zašto od početka nismo bili na top nivou, no sad smo se kompletirali i pokazali da možemo puno više. Idemo dalje, koncentracija je na Interu, a onda ćemo razmišljati o Rosenborgu', rekao je Bjelica koji je zatim pričao o ključnim detaljima jučerašnje utakmice.