Nakon senzacionalnih najava u Osijeku su potvrdili novog trenera; je li ovo iznenađenje?

Ivica Kulešević do daljnjeg ostaje trener hrvatskog nogometnog prvoligaša Osijeka, objavio je predsjednik i suvlasnik kluba Ivan Meštrović...

Pod njegovim vodstvom Osijek je u tri nastupa ostvario tri pobjede, pri čemu dvije u prvenstvu, a jednu u kupu te mu je prvi čovjek kluba, predsjednik Ivan Meštrović, odlučio pružiti priliku barem do zimske stanke.

'Riječ je o čovjeku iza kojega je rad u više klubova, ne samo u našem. Zreo je i staložen sportski djelatnik, autoritativan. Ovoga trenutka on je statistički najučinkovitiji trener u službenim utakmicama vjerojatno i u klupskoj povijesti. Istina da je uzorak relativno mali, ali je nepobitan. Omogućio nam je mir u ovom tranzicijskom razdoblju i na tomu sam mu zahvalan', poručio je Meštrović.

'I dalje držim da bismo trebali imati prijelazno rješenje i možda bi bilo najbolje da to bude stranac. Pritom nam je važno da je to poznato ime jer time ne samo da NK Osijek ponovno stavljamo na europsku kartu s efektom kojega smo imali eliminacijom velikog PSV-a. Do kada će Kulešević biti trener vidjet ćemo i kroz razgovore s njim', ustvrdio je Ivan Meštrović.

Osijek se trenutačno nalazi na trećem mjestu Hrvatski Telekom Prve HNL s 19 bodova, koliko ima i Rijeka na četvrtom mjestu. Vodi Hajduk s 23 boda, dok je Dinamo drugi s bodom manje, ali 'modri' i Rijeka imaju i utakmicu manje.