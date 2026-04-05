Fa kup

Nakon drame penala kultni klub izborio polufinale FA kupa prvi put nakon 1987.

S.Č./Hina

05.04.2026 u 21:27

Leeds United
Leeds United Izvor: Profimedia / Autor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši Leeds Uniteda posljednja su momčad koja se plasirala u polufinale engleskog FA kupa, svladavši domaći West Ham United na londonskom Olimpijskom stadionu boljim izvođenjem jedanesteraca sa 4-2. Utakmica je nakon osnovnog dijela završila 2-2, a isti je rezultat bio i na kraju produžetka.

Leeds United je bio na putu prema pobjedi već i u osnovnom dijelu utakmice, jer je imao prednost od 2-0 koju su gostima donijeli Ao Tanaka (26) i Dominic Calvert-Lewin (75-11m).

No, West Ham je u 11 minuta dodatka uspio postići dva pogotka i izboriti produžetak. Strijelci su bili Mateus Fernandes (90+3) i Axel Disasi (90+6).

Domaća momčad je čak postigla dva pogotka u produžetku, ali su oba opravdano poništena zbog zaleđa.

U samoj završnici produžetka West Ham je ostao bez svog prvog vratara Alphonsea Areole, a zamijenio ga je neiskusni Finley Herrick.

No, 20-godišnji vratar je sjajno krenuo u raspucavanju s 11 metara, obranivši udarac Joela Piroea. No, odmah je i gostujući vratar Lucas Perri obranio udarac kapetana West Hama Jarroda Bowena, a isto je učinio i u četvrtoj seriji s udarcem Pabla.

Kako su preostala četvorica izvođača Leedsa bila precizna, gosti su izborili plasman u polufinale FA kupa, po prvi put od 1987.

Na Olimpijskom stadionu je održan i ždrijeb polufinalnih parova, a kuglice su spojile Chelsea i Leeds United te Manchester City i Southampton.

Polufinalne utakmice su na rasporedu 25. i 26. travnja, a obje će biti odigrane na londonskom stadionu Wembley, gdje će 16. svibnja biti odigrana i finalna utakmica.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti