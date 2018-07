Nakon devet godina na klupu Zagreba se vratio Lino Červar; evo koji su njegovi planovi

Rukometni klub PPD Zagreb predstavio Linu Červara kao novog trenera prve ekipe, a on je najavio velike promjene u radu kluba za iduću sezonu...

Najbolji pokazatelj je osvajanje zlata na Mediteranskim igrama, s podmlađenom reprezentacijom koju je vodio baš Lino Červar.

'Odlična poruka je došla iz Španjolske, s Mmediteranskih igara - može se pobijediti prvaka Europe i Sloveniju koja je bila treća na zadnjem Europskom prvenstvu, može se dobiti kompletan Tunis. Ništa nije nemoguće', istaknuo je Červar kojem je ovo treći mandat na klupi kluba iz Zagreba (2000.-2002. i 2004.-2009.) te zaključio:

'Ne mogu ništa obećati, moje ambicije nisu ziheraške, ja želim prkos, da se odupremo jačem. To ću pokušati prenijeti i na igrače, da s puno hrabosti i s puno odlučnosti i puno strpljenja uz svakodnevno usavršavanje mogu pokazati pred publikom u Areni da i mladi ljudi imaju svoju kvalitetu. To je zaokret politike rukometnog kluba Zagreb, da se oslanja na našu djecu. I to će biti sigurno preporuka za razvoj reprezentacije na međunarodnom planu. Jedan čovjek to ne može sam, ali u sinergiji sa svima ostalima, mislim da kao obitelj možemo postići dosta, vrijeme će pokazati', zaključio je svoje predstavljanje Lino Červar.