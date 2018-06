Suludi transfer koji ruši sve rekorde: Hrvat postaje najskuplji rukometaš u povijesti!

Luka Cindrić (24) napustio je momčad skopskog Vardara i od sljedeće je sezone trebao zaigrati za poljski Kielce koji ga je već i službeno predstavio kao jednog od glavnih igrača u nadolazećim godinama. No, čini se kako bi u ovom trenutku najbolji hrvatski rukometaš mogao 'zaobići' Poljsku jer je prebogati francuski PSG Kielceu za njega poslao ponudu koju je teško odbiti...

Rukometni transferi posljednjih godina ruše sve rekorde, ali i dalje su daleko od onih nogometnih. Takve su bile i zarade, daleko od onih u nogometu, ali i dalje se od rukometa može jako dobro živjeti. No, vremena se mijenjaju, najbolji svjetski rukometaši počeli su zarađivati 'ozbiljan' novac, a sada je jedan Hrvat na dobrom putu da postane najskuplji svih vremena!

Gonzales je navodno u trenucima kad je preuzeo PSG kazao da ima samo jednu želju, a to je - Luka Cindrić. I odmah je krenula akcija! Pregovori na startu nisu krenuli dobro jer su iz Kielcea odmah poručili kako hrvatski rukometaš nije na prodaju, zna Dušebajev kakvog je dragulja kupio i ne želi ga se odreći. Posebno ne da ovaj nije odigrao niti jednu jedinu utakmicu u dresu Kielcea.

Cindrić je još ranije potpisao ugovor s Kielceom, odradio je svoje u skopskom Vardaru kojeg je 2017. godine odveo do naslova prvaka Europe i odlučio krenuti dalje. Prihvatio je ponudu jakog Kielcea kojeg s klupe vodi legendarni Talant Dušebajev , a u momčadi je njegov sin i Lukin suigrač iz Vardara Alex Dušebajev . Cindrić je već i predstavljen kao jedan od glavnih igrača Kielcea u sezonama koje dolaze, no velika je mogućnost da niti ne zaigra za njih...

I tada na scenu stupa neograničeni proračun PSG-a. Navodno je prva ponuda za otkup Cindrićeva ugovora bila okruglo milijun eura, no Poljaci su to hladno odbili. Jasno je i njima da naš Luka vrijedi puno više. Pitanje je samo do koje je svote spreman ići PSG...

Tako započinje ludilo koje bi Luku Cindrića trebalo promovirati u najskupljeg svjetskog rukometaša u povijesti! Dakle, PSG je krenu s licitacijom, milijun i pol eura, dva milijuna, dva i pol... I svaki je put iz Kielce odgovor bio isti - NE! Parižani tu nisu stali, posljednja ponuda koja je otišla prema Kielceu iznosi za rukometne standarde nevjerojatna četiri milijuna eura! Usporedbe radi, to je godišnji proračun hrvatskog prvaka PPD Zagreba koji igra zapaženu ulogu u Ligi prvaka! A ovdje je to ponuda za samo jednog igrača!

Informacije iz krugova bliskih čelnicima PSG-a govore kako su za Luku Cindrića navodno spremni ponuditi još i više, no i s ova četiri milijuna eura hrvatski bi rukometaš postao najskuplji u povijesti. Toliko ne iznose ni mnogi nogometni transferi... Za sada se čeka odgovor Kielcea, dojam je da bi ih toliki milijuni mogli oraspoložiti pa bi se Luka Cindrić ubrzo trebao pridružiti imenjaku i suigraču iz hrvatske reprezentacije Luki Stepančiću, braći Nikoli i Luki Karabatiću, legendarnom veteranu Omeyeru, neuništivom Abalou, danskom bombarderu Hansenu...

Momčad PSG-a 30. lipnja počinje pripreme za novu sezonu, a u Parizu se nadaju kako će transfer Luke Cindrića riješiti već ovog vikenda.