Hrvatski rukometaši golom u posljednjoj sekundi do zlata na Mediteranskim igrama

Hrvatska muška rukometna reprezentacija osvojila je zlato na 18. Mediteranskim igrama u španjolskoj Tarragoni. U reprizi finala iz 2001. godine hrvatski su rukometaši pobijedili Tunis 24:23 (9:12) i tako nakon 17 godina ponovo stali na najvišu stepenicu na Mediteranskim igrama...

Utakmica je počela izjednačeno, a u početku je Hrvatsku vukao Halil Jaganjac koji je postigao prva tri pogotka i donio svojoj momčadi prvo vodstvo kod rezultata 3:2. Hrvatski rukometaši vodili su još kod rezultata 4:3 kada je precizan bio Jakov Vranković , no potom Tunis koristi igrača više i zabija pet pogodaka u seriji. Čak tri od njih pet postigli su u praznu hrvatsku mrežu. Previše tehničkih grešaka izgubljenih lopti Tunižani su lako kažnjavali pa su nakon 15 minuta igre vodili s 8:4. Post je konačno prekinuo Marin Šipić i tada je su izabranici Line Červara ponovo ulovili ritam. Vezali su tri pogotka i u 21. minuti David Mandić pogađa na 8:9 i dovodi Hrvatsku na korak do izjednačenja.

Imali su hrvatsku rukometaši šansu i izjednačiti, no nisu ju iskoristili što su odmah Tunižani kaznili i golovima Aminea Bannoura i Mohameda Soussija ponovo otišli na +3 (11:8). Hrvatska je imala sve u svojim rukama iako je igrala s igračem manje. Josip Božić Pavletić dva puta je presjekao loptu, no Mandić ne uspijeva realizirati dva kontranapada. Sjajno je branio iskusni 36-godišnji Makrem Missaoui koji je samo u prvom dijelu skupio devet obrana. Sve je dodatno otežao i crveni karton Tina Kontreca nakon kojeg Bannour realizira sedmerac za konačnih 12:9 nakon prvih 30 minuta.

Gotovo do samog kraja se igralo gol za gol. Hrvatska je stalno bila za gol u prednosti, a Tunižani su to uspješno sustizali. U 57. minuti Jaganjac je mogao povećati vodstvo na dva pogotka, ali njegov udarac završava na gredi. U posljednje dvije i pol minute ušli su s prednošću od jednog pogotka (22:21) i igračem više nakon što je Soussi isključen. No, Mosbah Sanai pogađa za 22:22 i odvodi utakmicu u neizvjesnu završnicu. Hrvatskoj je preostalo 16 sekundi da zabije pobjednički pogodak i to čini Josip Božić Pavletić za mediteransko zlato nakon 17 godina.