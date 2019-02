Nakon bizarnih scena oglasio se golman Chelseaja koji je odbio izaći iz igre; evo što kaže o treneru

Nakon bizarne scene na finalnoj utakmici Liga kupa između Manchester Cityja i Chelseaja, kada je golman Kepa Arrizabalaga u 120. minuti odbio izaći iz igre, dobili smo i nasatavak priče

Podsjetimo, glavni trener Chelseaja Maurizio Sarri sve je nazvao – nesporazumom.

'Nisam razumio u čemu je problem i situaciju mi je razjasnio tek liječnik kada se vratio na klupu. Došlo je do velikog nesporazuma jer sam ja shvatio kako golman ima grčeve i zato neće moći braniti 11-erce. No, nije se radilo o grčevima i on je mogao nastaviti braniti', izjavio je Sarri koji je u jednom trenutku, kada je Arrizabalaga odbio izaći iz igre, naglao otišao sa stadiona, da bi se ubrzo ipak vratio uz opravdanje kako se 'morao vratiti kako bih se smirio.'

Nešto kasnije oglasio se i Arrizabalaga koji je uoči utakmice imao problema s butnim mišićem.

'Iskreno, uznemiren sam i tužan jer nismo osvojili trofej. Borili smo do kraja protiv sjajne momčad, ali nismo uspjeli. Ništa, nastavit ćemo raditi da budemo što snažniji', kazao je 24-godišnji Arrizabalaga.