Sarri više nema strpljenja i svojoj najvećoj zvijezdi poslao jasnu poruku

Talijanski stručnjak na klupi Chelseaja, Maurizio Sarri, već je pomalo nervozan zbog učestalih priča o mogućem odlasku Belgijanca Edena Hazarda

Iako je nakon dva gola Watfordu izjavio kako želi postati legenda Chelseaja, poput Drogbe, Lamparda i Terryja, čini se da situacija oko ostanka Edena Hazarda među 'plavcima' ipak nije posve jasna.

Naime, svojevremeno je Hazard u više navrata spomenuo kako bi jednog dana htio zaigrati u redovima Reala.

Inače, njegov ugovor vrijedi do 2020. godine i sada je pravo vrijeme da mu se ugovor, ako će on to htjeti, produži. A sve bi se trebalo razriješiti do kraja ove sezone.