Najveća rukometna sprdačina u povijesti Lige prvaka imala i jedan svijetli trenutak

Na rukometnoj utakmici Lige prvaka između Kielcea i Löwena (41:17) dogodio se jedan poseban trenutak, a glavni junak te priče, 16-godišnji Milosz Walach, nije mogao suzdržati suze

Tko je kriv za takvu situaciju sada više nije važno, ali ne ponovilo se nešto takvo, jer su rukometni fanovi u Poljskoj dobili umjesto spektakla i dramatične utakmice veliku sprdačinu kakva se ne pamti u povijesti rukometne Lige prvaka.

No da ne bude sve crno pobrinuo se mladi vratar Milosz Walach koji je u igru ušao u 56. minuti kako bi pokušao zaustaviti sedmerac gostiju. I to mu je uspjelo, a nakon što se debitant vratio na klupu nije mogao suzdržati suze radosnice dok je bio u zagrljaju suigrača. Nekima je ipak stalo do same igre...