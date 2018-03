Veselin Vujović nije izdržao: Zbog ovih riječi čeka ga nemilosrdna kazna!

Nakon što je nedavno dobio tri utakmice suspenzije u europskim natjecanjima, Veselin Vujović ništa nije naučio i svojim izjavama za Radio Marca provocira EHF koji će ga sigurno sada još oštrije kazniti...

Vujović je tada isključen, a naknadno mu je Europska rukometna federacija dodijelila kaznu od tri utakmice suspenzije.

Legendarni Crnogorac nije se nakon toga odlučio povući i primiriti, već je u svom posljednjem intervjuu za Radio Marcu još žešće opleo po arbitrima, bez razmišljanja o posljedicama.

'Čim podignem glas, kazne me. Više vole one koji šute. Kad je natjecanje, uvijek su u najboljim hotelima, voze se u najboljim automobilima, biraju što će jesti u hotelima. I ja vidim da naš sport ne napreduje s tim ljudima. Znam da će me kazniti kada čuju ove izjave, ali neka, jer kako god, ja sam ponosan i neustrašiv,' naglasio je Veselin Vujović pa onda još i dodao:

'Ponekad kada naprave pogrešku, a ja skočim, osjetim miris alkohola. Htio sam i ranije zapisati svoja zapažanja u zapisnik, ali predsjednik i delegat preporučili su mi da ništa ne prijavljujem jer bi klub bio kažnjen, a ne suci. Jednom te pokradu, pa te drugi put smiruju, pa treći put suđenje bude skandalozno u moju korist. Žive od rukometa, a gledaju samo vlastite interese.'

Vujoviću sada prijeti nova kazna EHF-a, puno žešća od one u Našicama, no Veselin se može pohvaliti da je dok je vodio Cuidad Real 2002. godine zaradio dvogodišnju suspenziju EHF-a zbog tučnjave na susretu s Flensburgom u Kupu kupova. Običnim verbalnim ispadom takvu kaznu teško da može nadmašiti, ali mora mu se priznati da se zbilja trudi to ostvariti...