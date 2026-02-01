Najpoznatiji rukometni stručnjak svijeta naklonio se Hrvatskoj: Evo što je poručio

Nakon utakmice oglasio se Rasmus Boysen, najpoznatiji rukometni analitičar na svijetu, čije se prognoze i komentari redovito citiraju u europskim medijima. Na društvenim mrežama objavio je kratku, ali snažnu poruku: ‘Golema, velika izvedba Hrvatske na ovom prvenstvu. Poštovanje i čestitke!’

Njegove riječi imaju dodatnu težinu jer je upravo Boysen uoči prvenstva prognozirao da bi Hrvatska mogla biti najveće razočaranje turnira. Kako je natjecanje odmicalo, a Hrvatska rušila jedno predviđanje za drugim, danski stručnjak se javno ispričao, priznao pogrešku i doslovno se ‘posuo pepelom’.

Bronca osvojena u dramatičnoj završnici protiv Islanda tako je dobila i međunarodnu potvrdu: Hrvatska nije samo uzela medalju, nego je demantirala i one najglasnije sumnje – pred očima cijelog rukometnog svijeta.