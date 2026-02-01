Najpoznatiji rukometni stručnjak svijeta naklonio se Hrvatskoj: Evo što je poručio

kakve riječi

Najpoznatiji rukometni stručnjak svijeta naklonio se Hrvatskoj: Evo što je poručio

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 01.02.2026 18:38
  • Objavljeno 01.02.2026 u 18:38
Hrvatska reprezentacija
Hrvatska reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska je pobjedom protiv Islanda osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu, a priznanje je stiglo i s adrese koja se na ovom Euru posebno pomno prati.

Nakon utakmice oglasio se Rasmus Boysen, najpoznatiji rukometni analitičar na svijetu, čije se prognoze i komentari redovito citiraju u europskim medijima. Na društvenim mrežama objavio je kratku, ali snažnu poruku: ‘Golema, velika izvedba Hrvatske na ovom prvenstvu. Poštovanje i čestitke!’

Njegove riječi imaju dodatnu težinu jer je upravo Boysen uoči prvenstva prognozirao da bi Hrvatska mogla biti najveće razočaranje turnira. Kako je natjecanje odmicalo, a Hrvatska rušila jedno predviđanje za drugim, danski stručnjak se javno ispričao, priznao pogrešku i doslovno se ‘posuo pepelom’.

Bronca osvojena u dramatičnoj završnici protiv Islanda tako je dobila i međunarodnu potvrdu: Hrvatska nije samo uzela medalju, nego je demantirala i one najglasnije sumnje – pred očima cijelog rukometnog svijeta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Veselin Vujović se naklonio čudesnoj Hrvatskoj: 'Doviđenja!'
ep u rukometu

ep u rukometu

Islanđanin podivljao nakon poraza od Hrvatske: Krivac mu je 'odvratna igra Hrvata'
kakve riječi

kakve riječi

Najpoznatiji rukometni stručnjak svijeta naklonio se Hrvatskoj: Evo što je poručio

najpopularnije

Još vijesti