Najbolji primjer da se pobjedi nikad ne gleda u zube, a navijači su posebna priča i toga su svi svjesni. Ali se o tome ne govori

Hrvatska nogometna reprezentacija teškom je mukom stigla do pobjede 2:1 nad Azerbajdžanom. No, stara izreka kaže kako se pobjedi nikad ne smije gledati u zube, jer kadar kojeg je izbornik Zlatko Dalić imao dao je svoj maksimum. Baš kao i selekcija Nikole Jurčevića, koja je se hrabro branila, ali protiv individualno jačih Hrvata nije imala rješenja

Nije to bilo bilo ni iznimka u ogledu protiv Azerbajdžana, koji po rejtingu ne spada u istu rečenicu kao Hrvatska. Bez obzira što je ova Hrvatska bez nekolicine igrača sa SP-a i što je u nekom redizajniranom, odnosno pomlađenom izdanju. Jer od prve su minute zaigrali Barišić, Petković, Brekalo, Ćaleta-Car. ..

'Tri boda su najvažnija, malo više nego muke nego što smo mislili, ali kada primiš takav gol na početku onda je bilo jasno da će biti teško', iskren je bio nakon pobjede Dalić.

No, nakon što su odoljeli početnom jurišu Hrvatske, u kojem je zakuhao Barišić, a priliku promašio Kramarić, jasno je da su gosti dobili 'krila'. Bek Glasgow Rangersa pokazao se kao dobro rješenje na deficitnom lijevom boku, a svoju dobru igru potvrdio je u još nekoliko situacija u prvom dijelu.

No, kad već gosti nisu primili gol, i oni su osjetili svoju priliku te su u 12. minuti prvi put zaprijetili preko Šejdajeva. No, očito to upozorenje nije bilo dovoljno, pa je Azerbajdžan u 19. minuti na najbolji način iskoristio Kovačićev propust i kroz oči Lovre Kalinića zabio za 0:1.