'Na SP-u moramo pripremati vođu nakon Modrića, a to će biti...'

Vranješ se u razgovoru za Sportske novosti osvrnuo na činjenicu da u Dalićevoj momčai ima dostva 'vremešnih' igrača, poput Modrića, Perišića, Kramarića...

Bi li taj podatak mogao biti 'skup'?

'Bi. Na dva svjetska prvenstva izvukli smo maksimum. Ti su igrači bili u najboljim godinama, ali nažalost vrijeme ide, ne možeš protiv godina, ne možeš, primjerice, očekivati od Luke Modrića da nas u 41. godini povede do finala. Tko imalo prati nogomet. Iako, kapa dolje za sve. S obzirom na sve što smo osvojili, ako bude i kolaps ne treba ništa zamjeriti. Međutim, neće biti kolaps. Naravno da želim da budemo u finalu, no veliki bi uspjeh bilo četvrtfinale'.

Vranješ je zadovoljan što smo na utakmici s Farskom otocima vidjeli neke nove stvari...

'Izbornik je napravio određene promjene, dobro je to da se vidi sve što se treba vidjeti. Tko može, tko ne može. Svjetsko prvenstvo treba gledati i na način da je bitno povesti Luku Vuškovića, koji će biti vedeta sljedećih deset godina, te polako pripremati vođu nakon Modrića, a to će biti Joško Gvardiol. Moramo raditi na tome da se oformi nova snaga od 3-4 igrača koji će biti nositelji nakon odlaska sadašnjih senatora. Ne smo igrački, nego i pojavom. Važno ih je iznjedriti, treba iskoristiti Svjetsko prvenstvo da nam ne padne kvaliteta, da se ne bismo slučajno pretvorili u nešto kao što je trenutačno Srbija. To treba spriječiti. I Kovačić bi se mogao za koju godinu oprostiti', zaključio je Jurica Vranješ, koji je odigrao 26 utakmica za Vatrene od 1999. do 2007. godine, a igrao je na Svjetskom prvenstvu 2002. godine.

